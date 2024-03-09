Начинают разбег: украинские элиты спешно готовят пути отхода на случай поражения режима Зеленского

Для киевского режима третья военная весна начинается как время больших неопределённостей. По-прежнему не решено, продолжится всё же западная военная помощь или нет, из-за этого под вопросом неотделимые от спонсорских вливаний планы летней кампании; наконец, в подвешенном состоянии оказался лично вождь «сражающейся нации» Зеленский, решившийся на узурпацию власти.
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