Для киевского режима третья военная весна начинается как время больших неопределённостей. По-прежнему не решено, продолжится всё же западная военная помощь или нет, из-за этого под вопросом неотделимые от спонсорских вливаний планы летней кампании; наконец, в подвешенном состоянии оказался лично вождь «сражающейся нации» Зеленский, решившийся на узурпацию власти.