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Артета об удалениях у «Арсенала»: «Нужно завязывать с этим, у меня кончились идеи. Маловероятно, что мы будем побеждать вдесятером»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (1:0). О матче «Из-за удаления у нас возникли проблемы, нам пришлось окопаться в штрафной.

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