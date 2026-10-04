Бартункова победила Соболенко на турнире WTA 1000 в Пекине

Белоруска Арина Соболенко, вторая ракетка мира, уступила чешке Николе Бартунковой в третьем раунде турнира WTA 1000 в Пекине.
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