Сила в правде
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Сила в правде

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Сенсация от Пентагона: украинский F-16 впервые в истории сбил российский истребитель в реальном воздушном бою — что это меняет в войне

Сенсация от Пентагона: украинский F-16 впервые в истории сбил российский истребитель в реальном воздушном бою — что это меняет в войне

На момент 22 июля 2026 года нет независимых подтверждений этого воздушного боя. Ни OSINT-сообщества, ни российская, ни украинская сторона не зафиксировали потерю Су-35 именно от F-16 в этот период.

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