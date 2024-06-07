Губернатор Чекунков: мост на Сахалин может быть построен не ранее 2030 года

Российский остров Сахалин нужно соединить с материковой частью России с помощью моста. С таким предложением в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, чьи слова приводит РИА Новости.
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