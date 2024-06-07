Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Почему Ходорковского не крутят за убийство мэра Нефтеюганска?Краснов: прокурат...
  • Сергей Oблезов
    Не смешите!Politico: Кая Кал...
  • Дмитрий Гурин
    "31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что глава государства Джо Байден одобрил применение американского...Аналитик Боснич: ...

Губернатор Чекунков: мост на Сахалин может быть построен не ранее 2030 года

Губернатор Чекунков: мост на Сахалин может быть построен не ранее 2030 года

Российский остров Сахалин нужно соединить с материковой частью России с помощью моста. С таким предложением в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, чьи слова приводит РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх