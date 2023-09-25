Почему мужиков так бесят свободные девушки?

Майя Maja

Девушка, мужики всегда говорят женщинам не то что думают.)))) Это у них природное.) Некоторые как неандертальцы до сих пор "руководствуются" в общении с противоположным полом инстинктами.. типО этот маневр "навру и немножко словов заумных скажу" работает как завлекаловка. А про свое "я чайлдфри "еще стоит не раз задуматься. Судя по всему вы не понимаете значения этого понятия. Мужчины тут как раз и не при чем, по большому счету)))) Особенно в вашем понимании они должны быть для вас вообще не интересны, как вид, раз вы утверждаете что чайлдфри))) А вот быть "свободной женщиной" это прежде всего социально- материальный статус, а не эмоциональный))