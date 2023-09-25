ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему мужиков так бесят свободные девушки?

Почему мужиков так бесят свободные девушки?

Забавно что от мужчин только и слышно о том как прекрасно жить одному, что брак и дети на фиг не нужны, но когда женщина занимает разделяет это мнение - начинается лютое бомбалейло.

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Комментарии
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Майя Maja
Девушка, мужики всегда говорят женщинам не то что думают.)))) Это у них природное.) Некоторые как неандертальцы до сих пор &quot;руководствуются&quot; в общении с противоположным полом инстинктами.. типО этот маневр &quot;навру и немножко словов заумных скажу&quot; работает  как завлекаловка.  А про свое &quot;я чайлдфри &quot;еще стоит не раз задуматься. Судя по всему вы не понимаете значения этого понятия. Мужчины тут как раз и не при чем, по большому счету)))) Особенно в вашем понимании они должны быть для вас вообще не интересны, как вид, раз вы утверждаете что чайлдфри))) А вот быть &quot;свободной женщиной&quot; это прежде всего социально- материальный статус, а не эмоциональный))
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