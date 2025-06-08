Град, очень сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в Москве 8 июня

Жителей и гостей столицы призывают быть осторожнымиПо прогнозу синоптиков, в Москве в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.
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