Пашинян не удержался и "плюнул" в Россию в её госпраздник. Сразу после поздравлений

Тут главное не допустить переселение всей Армении в Россию. И так уже перебор.

СимАчка Пушистая

- Я ухожу! Топ-топ-топ, - затопал ногами на месте Николенька, делая вид, что уходит. Сам же он притаился в коридоре, имитируя звук удаляющихся капыт... упс, шагов. "А ну как обратно позовут, а я здесь" - подумал он мечтательно. Но никто Николеньку не звал...