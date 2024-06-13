Вообще, пожалуй, хорошо тем правителям стран, которым не приходится думать об управлении, принимать самостоятельные решения.
Пашинян не удержался и "плюнул" в Россию в её госпраздник. Сразу после поздравлений
Комментарии
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Nata
Тут главное не допустить переселение всей Армении в Россию. И так уже перебор.
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18 час.
СимАчка Пушистая
- Я ухожу! Топ-топ-топ, - затопал ногами на месте Николенька, делая вид, что уходит. Сам же он притаился в коридоре, имитируя звук удаляющихся капыт... упс, шагов. "А ну как обратно позовут, а я здесь" - подумал он мечтательно. Но никто Николеньку не звал...
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18 час.
Стефания Новак
Не плюй в колодец...вылетит не поймаешь!!! Предатель!
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17 час.
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