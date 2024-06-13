Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пашинян не удержался и "плюнул" в Россию в её госпраздник. Сразу после поздравлений

Пашинян не удержался и "плюнул" в Россию в её госпраздник. Сразу после поздравлений

Вообще, пожалуй, хорошо тем правителям стран, которым не приходится думать об управлении, принимать самостоятельные решения.

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Комментарии
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Nata
Тут главное не допустить переселение всей Армении в Россию. И так уже перебор.
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