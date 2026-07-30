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Зендая с мужем Томом Холландом, Флоренс Пью и сестра Кейт Мосс посетили премьеру "Человека-паука"

Зендая с мужем Томом Холландом, Флоренс Пью и сестра Кейт Мосс посетили премьеру "Человека-паука"

В Лондоне прошла премьера фильма "Человек-паук: Новый день". На дорожку вышли исполнители главных ролей и супруги Зендая и Том Холланд, а также Флоренс Пью, сестра супермодели Кейт Мосс Лотти и другие.

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