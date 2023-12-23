BFICoin (BFIC) вырос более чем на 35% за 2 дня после объявления о листинге на биржах ProBit и MEXC

BFICoin (BFIC) за последние два дня испытал скачок цены более чем на 35% после последовательных объявлений о том, что актив будет котироваться на двух крупных криптовалютных биржах — ProBit Global и MEXC.
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