Крыса визжит из бункера

Алексей Горшков

Чего не понимаю - а раньше этого нельзя было сделать? Надо было дождаться, когда террористы почти полторы сотни гражданских убьют? Доброту с "добренькостью" не надо путать! "Благими намерениями вымощен путь в ад"! Вон - "добренький" Хрущёв в своё время амнистировал "несчастных безвинных жертв сталинского террора" - бандеровцев, и к чему это всё привело? Да и сейчас - начни мы СВО в 2014 году - СКОЛЬКО ЖЕРТВ БЫ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ (причём С ОБЕИХ СТОРОН) ?! Хотели "добренькими" быть! Это как жалеючи хвост по кусочками отрезать - ТОЛЬКО БОЛЬНЕЕ ДЕЛАТЬ !!!