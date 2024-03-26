Маленькая крыса залезла в свой самый глубокий бункер, судорожно вытерла проступивший холодный пот и заявила «Дорогие украинцы! Это не мы, Путин всё врёт».
Крыса визжит из бункера
Комментарии
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Алексей Горшков
Чего не понимаю - а раньше этого нельзя было сделать? Надо было дождаться, когда террористы почти полторы сотни гражданских убьют? Доброту с "добренькостью" не надо путать! "Благими намерениями вымощен путь в ад"! Вон - "добренький" Хрущёв в своё время амнистировал "несчастных безвинных жертв сталинского террора" - бандеровцев, и к чему это всё привело? Да и сейчас - начни мы СВО в 2014 году - СКОЛЬКО ЖЕРТВ БЫ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ (причём С ОБЕИХ СТОРОН) ?! Хотели "добренькими" быть! Это как жалеючи хвост по кусочками отрезать - ТОЛЬКО БОЛЬНЕЕ ДЕЛАТЬ !!!
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11 час.
Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий,только, по-моему - не на два года ,а на ДЕСЯТЬ лет!
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11 час.
Юрий анин
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3 час.
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