Восемь стратегических заводов перейдут государству из иностранного управления

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала ходатайство о конфискации в пользу государства 100% акций или долей восьми фирм, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в присвоении средств данной корпорации.
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