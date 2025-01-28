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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Восемь стратегических заводов перейдут государству из иностранного управления

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала ходатайство о конфискации в пользу государства 100% акций или долей восьми фирм, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в присвоении средств данной корпорации.

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