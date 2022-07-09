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Российские ВКС уничтожили высокоточным оружием в Днепропетровской области более 40 боевиков нацбатальона «Торнадо»

Российские ВКС уничтожили высокоточным оружием в Днепропетровской области более 40 боевиков нацбатальона «Торнадо»

ВКС России ликвидировали посредством применения высокоточного оружия на территории Днепропетровской области свыше 40 боевиков нацбатальона «Торнадо» (запрещен в РФ).

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