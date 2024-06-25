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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Assassin's Creed, Resident Evil и Death Stranding провалились на iOS: мало загрузок и мало покупок К...

Assassin's Creed, Resident Evil и Death Stranding провалились на iOS: мало загрузок и мало покупок К...

Assassin's Creed, Resident Evil и Death Stranding провалились на iOS: мало загрузок и мало покупокКажется, что будущее ААА-игр на iOS, мягко говоря, неопределенно, учитывая, что некоторые из крупных запусков в последние месяцы, похоже, имели ужасные результаты, как с точки зрения загрузок, так и с точки зрения продаж.

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