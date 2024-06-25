Assassin's Creed, Resident Evil и Death Stranding провалились на iOS: мало загрузок и мало покупок К...

Assassin's Creed, Resident Evil и Death Stranding провалились на iOS: мало загрузок и мало покупокКажется, что будущее ААА-игр на iOS, мягко говоря, неопределенно, учитывая, что некоторые из крупных запусков в последние месяцы, похоже, имели ужасные результаты, как с точки зрения загрузок, так и с точки зрения продаж.