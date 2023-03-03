«Барселона» обыграла «Реал», «Зенит» против «Динамо» в Кубке, гол «Спартака» засчитан ошибочно, инстамодель заявила о сексе с Роналду, квартира для оформивших FAN ID и другие новости

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1. «Барса» вновь сильнее в класико – победа на «Бернабеу» в первом полуфинале Кубка Испании. Каталонцы справились без Левандовского (без него команда выиграла все матчи), хотя по владению показали худший результат с сезона-2013/14.

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