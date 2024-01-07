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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Президента участвовать в мартовских выборах

Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Президента участвовать в мартовских выборах

Пункты работают до конца января 2024 года ежедневно с 16:00 до 20:00 Ксения Караулова, владелица ресторана, выразила поддержку решению действующего президента Владимиру Владимировичу Путину выдвинувшему свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

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