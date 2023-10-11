25 самых ужасных аэропортов со всего мира 0 Боитесь летать? Психологи считают страх полетов одной из самых сложных психологических проблем: некоторые содрогаются даже от одной мысли о том, чтобы сесть в самолет и оторваться от земли.
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