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Царьград

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Рентгенологам в помощь: появилось приложение для диагностики коронавирусной пневмонии

Рентгенологам в помощь: появилось приложение для диагностики коронавирусной пневмонии

Точность распознавания недуга составляет 95%.Исследователи Пензенского государственного университета разработали передовое веб-приложение для диагностики коронавирусной пневмонии с использованием рентгеновских изображений, что устраняет необходимость применения компьютерной томографии.

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