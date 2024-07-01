"Вторжение НАТО будет в августе. Сначала ударят 600 самолетов". Данные Сивкова

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ВБ
Виктор Бондарев
Некоторые аналитики так сказать договорились особенно западные особенно, извините - бабы!!!
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4 час.
Аудрюс
Но пока, что воюет Европа, а пиндосы как-бы в стороне...
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3 час.
Аудрюс
Это мы с вами так рассуждаем, а те, за океаном, думают несколько иначе и натравив Европу, что у них сегодня прекрасно получается, они как бы не удел...  И во время второй мировой, они прибыли уже к раздаче, когда за Победу призы получали!
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3 час.

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