"Вторжение НАТО будет в августе. Сначала ударят 600 самолетов". Данные Сивкова

Аудрюс

Это мы с вами так рассуждаем, а те, за океаном, думают несколько иначе и натравив Европу, что у них сегодня прекрасно получается, они как бы не удел... И во время второй мировой, они прибыли уже к раздаче, когда за Победу призы получали!