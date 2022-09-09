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В Роспотребнадзоре назвали продукты и блюда, запрещенные в школьных столовых

В Роспотребнадзоре назвали продукты и блюда, запрещенные в школьных столовых

Детям в школе нельзя есть макароны по-флотски, блинчики с мясом и яичницу. Какие еще продукты есть в списке запрещенных в школьной столовой? фото: iStockphotoС началом учебного года родители вновь стали интересоваться тем, чем кормят детей в школьных столовых — какая еда там разрешена, а какая — под строжайшим запретом.

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Ивановна
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