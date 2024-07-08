Инвестагентство Тюменской области и Сбербанк разработают меры поддержки МСП

ТЮМЕНЬ, 8 июля, ФедералПресс. На ИННОПРОМ подписали соглашение о сотрудничестве управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.
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