Боевик ВСУ рассказал, как оказался в плену, запрыгнув по ошибке в российскую БМП

Пленный боевик украинской армии Николай Устенко обвинил командование ВСУ во лжи. По его словам, во время боев на Запорожском направлении специальной военной операции их подразделение получило приказ удерживать рубеж.
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