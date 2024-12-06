Для этого знака в следующем году начнётся новая жизнь

Грядущий 2025 год принесет в жизнь Весов долгожданные перемены. Как передает популярный в России астролог Тамара Глоба, желание жить полноценной жизнью буквально овладеет вами и подтолкнет к новым свершениям.
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