В России учредили миллионные премии для ученых в области медицинской науки

В 2025 году в России впервые будут введены премии для ученых в области медицинской науки. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном ресурсе.
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