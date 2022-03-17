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"Антикризисный пакет" для рыбной отрасли предложило бизнес-сообщество России

"Антикризисный пакет" для рыбной отрасли предложило бизнес-сообщество России

Участники расширенного заседания Комитета по рыбохозяйственному комплексу общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 15 марта одобрили пакет предложений по мерам поддержки предприятий отечественного рыбохозяйственного комплекса, сообщает ИА PrimaMedia.

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