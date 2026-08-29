Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Галибаф: Если Ирану не дадут продавать нефть, на БВ никто не будет её продавать

Галибаф: Если Ирану не дадут продавать нефть, на БВ никто не будет её продавать

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф опубликовал жёсткое заявление, в котором обозначил принципиальную позицию Тегерана в конфликте с США вокруг Ормузского пролива.

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