Вертолёт с президентом Гондураса аварийно сел в джунглях из-за тумана

Вертолёт с президентом Гондураса Сиомарой Кастро на борту совершил вынужденную посадку в джунглях. Аварийно садиться в районе населённого пункта Эль-Балин в департаменте Кортес пилотам пришлось из-за плохой видимости, сообщает издание El Heraldo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии