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Регионы России

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Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали родителями в Нижнем Новгороде

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали родителями в Нижнем Новгороде

28 августа 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и 37-летний олимпийский чемпион по танцам на льду Дмитрий Соловьёв стали родителями.

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