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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю в Ярославской области

В дежурную часть ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) от мужчины поступило сообщение о том, что он попал в ДТП на автодороге Нагорье-Берендеево в районе г.

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