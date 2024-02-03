Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю в Ярославской области

В дежурную часть ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) от мужчины поступило сообщение о том, что он попал в ДТП на автодороге Нагорье-Берендеево в районе г.
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