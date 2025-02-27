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Спички - не игрушка

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Цыган, грозивший укоротить язык учительнице, поплатился автомобилем

Цыган, грозивший укоротить язык учительнице, поплатился автомобилем

Русский компас Фото: «Подслушано ЧМЗ (Official)»/ВКонтакте; ГУФССП России по Челябинской области.

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