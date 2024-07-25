«Я всю голову сломала», — дочь Заворотнюк о том, как переживает первые дни после смерти знаменитой матери

Что происходит в доме семьи Анастасии Заворотнюк после продолжительной борьбы Насти? Как члены семьи справляются с потерей и что заставляет их отвлечься от мысли о горе? Старшая дочь девушки Анна решила пригласить свою бабушку Валентину Борисовну в семейное путешествие и устроить для нее тур по городам.