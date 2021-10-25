Лидер "Агаты Кристи" отреагировал на запрет Ельцин Центра: "Разворошил осиное гнездо"

ЗанозаПолитикаЛидер "Агаты Кристи" отреагировал на запрет Ельцин Центра: "Разворошил осиное гнездо" Один из лидеров группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов отреагировал на запрет екатеринбургского Ельцин Центра.Вернуться к статье5НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег МаловХоть один адекватный из "тусовки".Алексей ПлескачДа. Он взял и - изнутри ударил по этому самому гнезду-скопищу. Да! Вадим - ПРОВОКАТОР. НО! От кого-то - такого - доолго ждали! И вот, это самое - решил сделать Вадим Самойлов, найдя в себе смелость! Уважение к нему. Давно было пора так сделать! И он - первый - нашёлся и - прямо сделал! С его стороны, кстати, запредельно справедливо! ЭТИ ТО - как делали? Провокаторствовали сами. За государственный счёт, между прочим! Вот, он этим - по ним и ударил. Они оттого то обиделись, что их же "оружием" - по ним. НО! За Вадимом - страна будет, а за ними - могут ведь их и "попросить"! Накопленная масса вполне может быть "соломинкой, что переломит спину верблюда".Татьяна ЮринаМолодец! Побольше бы таких публичных людей, может, тогда власти прислушаются и уберут этот гадюшник Ельцин-центр с глаз долой.ЕАЕвгений АлексеенкоВласть не послушает,там свои взгляды и основной,это Путин!ЕАЕвгений АлексеенкоТакже Самойлов признался, что не разделяет взглядов либеральной элиты, которая пытается изобразить первого президента России Бориса Ельцина человеком, вытащившим страну из мрака на свет. По словам музыканта, девяностые годы, которые пришлись на время правления Ельцина, святыми точно не были. А я за 86 лет такого позора не испытал как при ЕБН-омКомментировать
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