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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Новиков о «Динамо»: «Нужно найти баланс между обороной и атакой. Рано или поздно задача занять первое место решится» 

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место. — Как вам нынешнее «Динамо»? — Нужно найти баланс между обороной и атакой.

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