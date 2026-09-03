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Zero Hedge

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Biden Judge Blocks Trump's Latest Birthright Citizenship Order

Biden Judge Blocks Trump's Latest Birthright Citizenship Order

Biden Judge Blocks Trump's Latest Birthright Citizenship Order Two months after the Supreme Court gutted President Trump's first-day order ending automatic citizenship for children of illegal aliens and temporary visitors, a Maryland federal judge has now blocked the narrower follow-up that targeted the actual business model: birth tourism.

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