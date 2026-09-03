Biden Judge Blocks Trump's Latest Birthright Citizenship Order Two months after the Supreme Court gutted President Trump's first-day order ending automatic citizenship for children of illegal aliens and temporary visitors, a Maryland federal judge has now blocked the narrower follow-up that targeted the actual business model: birth tourism.
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