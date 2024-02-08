Прокуратура нашла тысячи опасных детских площадок в регионах России

Прокуратура обнаружила более 2,5 тысячи бесхозных детских площадок по всей России. Такие игровые комплексы могут представлять опасность для детей, так как за них никто не отвечает, не проверяет и не обслуживает.
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