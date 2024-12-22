Не ждали, но гадали: что стоит за решением ЦБ не поднимать ключевую ставку

Перед Новым годом иногда происходят чудеса не только в сказках, но и в жизни. В минувшую пятницу, например, Центробанк вопреки всем прогнозам и ожиданиям не повысил ключевую ставку, а сохранил на уровне 21%.
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