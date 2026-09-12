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Царьград

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AP: Дом детства Трампа в Нью-Йорке продан почти за $2 млн

AP: Дом детства Трампа в Нью-Йорке продан почти за $2 млн

Особняк в Куинсе, где будущий президент жил до четырёх лет, обрёл нового хозяина после ремонта.Дом в Нью-Йорке, в котором прошли первые годы жизни американского президента Дональда Трампа, ушёл с молотка за $1,93 млн, причём перед этим он пережил серьёзную реконструкцию.

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