AP: Дом детства Трампа в Нью-Йорке продан почти за $2 млн

Особняк в Куинсе, где будущий президент жил до четырёх лет, обрёл нового хозяина после ремонта.Дом в Нью-Йорке, в котором прошли первые годы жизни американского президента Дональда Трампа, ушёл с молотка за $1,93 млн, причём перед этим он пережил серьёзную реконструкцию.