Сегодня губернатор Поморья в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Прямая линия с Александром Цыбульским начнётся сегодня, 24 декабря, в 12 часов.Трансляция будет организована на телеканалах «Россия 24», «Арктика 24» и «Регион 29», в эфире «Радио Россия», а также в социальной сети «ВКонтакте».
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