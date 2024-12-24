Сегодня губернатор Поморья в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Прямая линия с Александром Цыбульским начнётся сегодня, 24 декабря, в 12 часов.Трансляция будет организована на телеканалах «Россия 24», «Арктика 24» и «Регион 29», в эфире «Радио Россия», а также в социальной сети «ВКонтакте».