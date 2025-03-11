Во Франции атаку БПЛА на Москву связали с попыткой срыва переговоров США и Украины

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы, в том числе на Москву, призвана сорвать переговоры между представителями США и Украины в городе Джидда в Саудовской Аравии.
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