Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    Фото-видео этого в студию?!! ЖДЕМ!😆40 лет назад к вл...
  • Aleksandr Sobolev
    В 1929 году согласно анкетным данным лишь у 13%  руководителей советских предприятий было высшее образование, у 24% с...40 лет назад к вл...
  • Алексей Васильев
    Скорее всего, наши организуют переговоры о переговорах, типа, перемирие - штука очень хорошая и мы рады месячишко отд...Для Путина настал...

Во Франции атаку БПЛА на Москву связали с попыткой срыва переговоров США и Украины

Во Франции атаку БПЛА на Москву связали с попыткой срыва переговоров США и Украины

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы, в том числе на Москву, призвана сорвать переговоры между представителями США и Украины в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх