Ряд регионов запретили аборты частным клиникам

В России продолжается дискуссия о проблемах искусственного прерывания беременности. В 2023 году чиновники и общественные деятели активно обсуждают различные инициативы, цель которых — ограничить количество абортов в стране.
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