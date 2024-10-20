Аэропорт Миядзаки снова открыт после ложной тревоги

Причиной тревоги и отмены рейсов в аэропорту Миядзаки, вызванных показаниями приборов, чьи данные свидетельствовали о возможном присутствии неразорвавшейся бомбы на территории аэропорта, стало скопление железистого песка, 20 октября сообщает The Kyodo News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии