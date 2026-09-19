Сочи ушел под воду: затопило дороги, движение перекрыто, подземный переход залило под крышу

Как сообщает Сочи ЧП, всего за несколько минут дороги превратились в бурные реки. Затоплены улица Пластунская, Яна Фабрициуса, Донская, Навагинская и Морпорт, мост под Аредой – здесь движение перекрыли.
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