Что едят в космосе

Рассказываем про пищу для космонавтов и по каким принципам она подбирается и готовится. Астронавт NASA Скотт Келли собирает свежие фрукты, которые прибыли на транспортном средстве Kounotori 5 H-II (HTV-5) 25 августа 2015 года.
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