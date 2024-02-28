На улице Маршала Тухачевского откроется выставка графики и акварели

В клубе «Атом» откроется бесплатная выставка работ Ассоциации художников-географов. » В экспозиции будут представлены картины в масляной, акварельной, пастельной технике, работы, выполненные акрилом, графические картины.
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