Страховые пенсии проиндексированы на 7,3 процента

Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. В Новосибирской области в результате индексации средний размер страховой пенсии по старости составил 23,7 тысячи рублей.
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