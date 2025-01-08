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Страховые пенсии проиндексированы на 7,3 процента

Страховые пенсии проиндексированы на 7,3 процента

Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. В Новосибирской области в результате индексации средний размер страховой пенсии по старости составил 23,7 тысячи рублей.

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