Тайный визит Уиткоффа. Что делал в Баку спецпосланник Трампа

Политика как она есть

Когда самолет Стива Уиткоффа, спецпосланника по Ближнему Востоку президента США Дональда Трампа, после ночной закрытой встречи с Владимиром Путиным покинул Москву, никто не предполагал, что спецборт через несколько часов приземлится в Баку.