Тайный визит Уиткоффа. Что делал в Баку спецпосланник Трампа

Когда самолет Стива Уиткоффа, спецпосланника по Ближнему Востоку президента США Дональда Трампа, после ночной закрытой встречи с Владимиром Путиным покинул Москву, никто не предполагал, что спецборт через несколько часов приземлится в Баку.
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