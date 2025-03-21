Политика как он...
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Политика как она есть

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Тайный визит Уиткоффа. Что делал в Баку спецпосланник Трампа

Тайный визит Уиткоффа. Что делал в Баку спецпосланник Трампа

Когда самолет Стива Уиткоффа, спецпосланника по Ближнему Востоку президента США Дональда Трампа, после ночной закрытой встречи с Владимиром Путиным покинул Москву, никто не предполагал, что спецборт через несколько часов приземлится в Баку.

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