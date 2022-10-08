Евросоюз, «потолок цен» и Норвегия

Энергетический кризис бьет и сразу по голове, уже про кошелек и говорить не приходиться – а также по очень популярным немецким закусочным, где в основном готовят культовую для Германии, а именно свиную колбаску с соусом карри и картошку фри.
Энергетический кризис бьет и сразу по голове, уже про кошелек и говорить не приходиться – а также по очень популярным немецким закусочным, где в основном готовят культовую для Германии, а именно свиную колбаску с соусом карри и картошку фри.
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