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Евросоюз, «потолок цен» и Норвегия

Евросоюз, «потолок цен» и Норвегия

Энергетический кризис бьет и сразу по голове, уже про кошелек и говорить не приходиться – а также по очень популярным немецким закусочным, где в основном готовят культовую для Германии, а именно свиную колбаску с соусом карри и картошку фри.

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