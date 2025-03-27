7 рецептов с шелковицей – ожирение, диабет, гипертония, атеросклероз, омолаживающее.

Шелковица белая – излюбленное растение восточных медицинских систем: китайской, иранской, индийской. Она является примером дерева, все части которого находят свое применение в оздоровлении: корни, кора веток и корней, листья, ягоды, сок.
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