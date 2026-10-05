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Юрист Чирикова: магазин может уценить товар с заканчивающимся сроком годности

Юрист Чирикова: магазин может уценить товар с заканчивающимся сроком годности

Магазин вправе уценить товар, срок годности которого заканчивается в день покупки, однако решение о скидке и её размере принимает продавец.

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