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Пусть русские «умрут от тоски»: McDonald's и Coca-Cola решили «никогда» не возвращаться в Россию

Пусть русские «умрут от тоски»: McDonald's и Coca-Cola решили «никогда» не возвращаться в Россию

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Обе компании приняли такое решение, руководствуясь «неиким» принципами. При этом их руководство с каким-то злорадством желают российским гражданам мучиться от воспоминаний, в которых мысли о «навсегда потерянных» бургерах и сладкой воды будут сводить ихс ума.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Пусть хохлов своим говном поят и кормят.
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2 час.
seawife2007 ОЛЬГА
Только недавно читала, что они собираются возвращаться под другим названием. Не надо ни под каким видом!
Ответить
57 мин.
Ирина
Без этой ...уйни мы проживем,как хорошо что они сваливают.
Ответить
40 мин.
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